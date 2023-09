Polemica per i parcheggi. Decine di bus incolonnati

La presenza di tanti appassionati di ippica, ma anche degli addetti ai lavori, dei vari staff dei cavalieri e dei rispettivi familiari, ha portato un grande movimento di auto, furgoni e camion nelle zone limitrofe al Campo Squarcia. D’altronde il Concorso Ippico Città di Ascoli ha davvero richiamato tutto il mondo equestre italiano e naturalmente è stato necessario provvedere anche a lasciare qualche parcheggio riservato. Il problema è che i residenti della zona di viale De Gasperi, piazza Matteotti e corso Vittorio Emanuele sono rimasti senza posti di sosta e questo ha scatenato il solito mare di proteste sia sui social, ma anche al centralino telefonico del Carlino. "Io non capisco come si possano riservare posti auto in una zona che tra cantieri e impalcature ha già i posti auto ridotti – ha dichiarato al telefono un residente –. Basta con questi eventi fatti a discapito di chi ad Ascoli ci vive. Poi ci lamentiamo che la popolazione sta emigrando verso la Vallata. Ma qui non si può uscire di casa e spostare l’auto che poi devi andare a parcheggiare a piazza Immacolata. E’ una vergogna. Quando si fanno certe iniziative si istituiscono dei bus navetta dal piazzale dello stadio e i mezzi si lasciano parcheggiati in quell’area, non in pieno centro storico". Molto arrabbiata anche una signora: "Questo fine settimana – ha polemizzato – c’è il Concorso Ippico, Ascolimpiadi (poi annullata per le pessime previsioni meteo, ndr) e il Festival del Fumetto. Una marea di auto che si accalcheranno qui tra il Battistero e il Ponte di Porta Maggiore, soprattutto di sera, nonostante le strade siano già una gimcana tra i palazzi in ristrutturazione, e i parcheggi residenti siano ridotti all’osso. Ma vogliamo pensare anche a chi in questa zona ci vive?". C’è anche un lettore che, oltre all’indignazione, ci manda anche le foto del parcheggio selvaggio di decine di bus in pieno centro storico. "Esprimo la mia più ferma ed esasperata protesta di residente in centro contro la nostra Amministrazione che ha imprigionato il trafficatissimo e centralissimo Viale De Gasperi con una lunga colonna di mezzi porta-cavalli, togliendo spazio vitale allo sosta delle auto, soprattutto a quella dei residenti, i quali – già penalizzati dai numerosi ed interminabili cantieri disseminati in centro – non sanno più dove trovare un posto. Il tutto, non per la durata di un giorno, ma, come detto, addirittura per quattro giorni!".