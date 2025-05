Polemica su San Francesco. C’è messa, stop ai turisti

E’ polemica, in città, per il comportamento di alcuni frati alla chiesa di San Francesco. Diversi fedeli, infatti, si sono rivolti al Carlino per segnalare una situazione a dir loro spiacevole che si riproporrebbe spesso durante le messe quotidiane. Una volta iniziate le celebrazioni, secondo il racconto dei lettori, un frate stazionerebbe all’ingresso di via del Trivio e non consentirebbe alle persone di entrare a messa cominciata. Una premessa è doverosa: la medesima situazione è stata vissuta anche da chi scrive questo articolo. Ebbene, mentre da un lato può anche essere comprensibile il fatto che si voglia evitare il viavai in chiesa durante la funzione religiosa, dall’altro è altrettanto vero che chiunque ha il diritto di entrare in un luogo pubblico, se aperto, in qualsiasi momento, anche solo per una preghiera o per una visita. Probabilmente si tratta di un modo per evitare continui viavai e schiamazzi di visitatori che potrebbero disturbare la solennità della celebrazione religiosa.

"In realtà è possibile entrare fino ad oltre metà della messa – spiega padre Danilo Marinelli, rettore della chiesa di San Francesco -. Quindi, per chi vuol venire alla celebrazione ed è in ritardo, c’è più di mezz’ora di tolleranza. Il fatto che poi non si faccia entrare più nessuno è dovuto al fatto che vogliamo evitare un passeggio continuo in chiesa, un viavai che non sarebbe rispettoso di chi assiste alla messa. Anche in altre chiese d’Italia funziona così".

Decisione rispettabile, ma che resta comunque discutibile. I fedeli, gli stessi che si sono rivolti al Carlino, hanno chiesto anche un intervento del vescovo ascolano sulla vicenda. "Sì, qualcuno mi ha segnalato questa situazione – ammette monsignor Gianpiero Palmieri -. Però credo che non vengano fatti entrare esclusivamente i gruppi di turisti, per evitare che durante la messa ci siano eccessivi movimenti".

Anche sui social, comunque, in tanti si sono lamentati per il trattamento riservato dai frati, con delle persone che sarebbero state allontanate anche in maniera poco gentile. Un’altra segnalazione che riguarda la medesima chiesa di San Francesco, poi, è quella relativa alla presenza di barriere architettoniche. L’assenza di uno scivolo, infatti, rende difficile l’ingresso in chiesa per le persone con disabilità. "Chiediamo alla diocesi e al Comune di intervenire per sanare questa mancanza", dicono gli stessi lettori al Carlino. Del resto, quella adottata a San Francesco, è una pratica usata anche in altre chiese di altre città. Alcuni hanno optato per un accesso secondario, come nel caso del Duomo di Orvieto: nella celeberrima chiesa i turisti e i fedeli entrano da due entrate distinte, proprio per non disturbare le funzioni.

Matteo Porfiri