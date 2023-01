Polemiche in maggioranza, Barlocci al sindaco: "Io resto qui"

Sarà un anno di duri confronti all’interno della maggioranza consiliare. Una maggioranza che tuttora annovera Luciana Barlocci, membro del gruppo Rivoluzione Civica: ma le sue parole, secondo quanto detto dal sindaco Spazzafumo nella sua prima uscita ufficiale del 2023, non sarebbero in linea con la coalizione di governo. Ecco che però il discorso del primo cittadino non è passato inosservato: Barlocci infatti replica immediatamente al vertice di viale De Gasperi, chiarendo la situazione dal suo punto di vista. "La protervia del sindaco Spazzafumo inizia ad assumere contorni grotteschi – dice la consigliera –. Ad oggi non si comprendono i motivi di tanto accanimento sulla mia persona: il sindaco sta forse contestando il mio attaccamento al dovere e al mandato che mi è stato affidato democraticamente?" L’ex membro di Libera ricorda come, all’inizio del 2021, avesse sposato un progetto politico di rinnovamento, contribuendo alla campagna e alla redazione del programma che oggi la maggioranza porta avanti. "Ho fatto tutto spinta da un forte spirito idealistico – continua Barlocci –, al contrario mi è stato offertoma ho sempre rispedito al mittente. Il sindaco non potrà mai smentire tutte le volte che in maggioranza ed in privato ho sollecitato un suo intervento congiunto a quello dell’assessore Capriotti in merito allo strano ‘andamento’ del cantiere della piscina comunale, a partire dai lavori iniziati con quattro mesi di ritardo".

La consigliera sottolinea inoltre che il suo intervento fu decisivo per ottenere aiuti alle famiglie per il caro bollette, in un momento in cui l’Amministrazione aveva trovato troppo poco. Stessa cosa per quanto riguarda la sanità: "Da mesi e con forza ribadisco che sono necessari interventi più incisivi e mirati nei confronti della regione Marche, al fine di tutelare il Madonna del Soccorso e la sanità territoriale allo sbando". Infine, Barlocci rammenta il suo contributo da consigliera provinciale nella copiosa previsione d’investimenti per il miglioramento dell’edilizia scolastica. "Se il sindaco ritiene che questo mio ‘non sia atteggiamento di maggioranza’ modifichi il regolamento comunale secondo i propri standard e dei suoi affini e lo porti in consiglio io resterò in maggioranza e all’interno di Rivoluzione Civica, suo - e loro - malgrado, nonostante ci si affanni ad evitare il confronto fra i consiglieri, convocando giunta e capigruppo per scongiurare la mia ‘annosa presenza’".

Giuseppe Di Marco