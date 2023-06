Polini: "Bandi, non è vero che non sono accessibili"

Mezzo milione di euro. È questa la somma che, proprio nei giorni scorsi, è stata riconosciuta al Comune di Castignano per realizzare dei lavori all’interno del polo museale cittadino. Si tratta di fondi che arrivano dal Pnrr, e in particolare dal bando previsto appositamente per la macroarea del centronord. L’intervento, nel dettaglio, prevede la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in quei musei e quei luoghi della cultura pubblici che non ricadono sotto la gestione del ministero. Ad esultare, per tale risultato, è il sindaco castignanese Fabio Polini, che ha elaborato il progetto con la collaborazione del parroco don Vincenzo Catani. Il primo cittadino di Castignano, dunque, difende il Pnrr a spada tratta, consapevole del fatto che tale strumento può dare una mano decisiva al rilancio di alcuni territori.

"Ci siamo classificati al 77esimo posto e ci hanno riconosciuto un importo pari a mezzo milione di euro – spiega Polini -. Una somma significativa, che ci consentirà di rendere più fruibile il nostro museo. Quelli trascorsi sono stati mesi impegnativi per preparare il progetto, che è stato l’unico in tutta la provincia di Ascoli ad essere finanziato. Colgo l’occasione per ringraziare l’ufficio tecnico comunale per l’impegno profuso. Per noi accresce, in questo modo, la consapevolezza di aver un museo sempre più attrattivo e interattivo per i turisti che decidono di visitare il nostro paese. Non è vero che i bandi non sono accessibili – prosegue il sindaco di Castignano, in risposta ai sindaci del Piceno che invece criticano il Pnrr –. Il problema è semplicemente realizzare dei progetti che siano convincenti. Da questo punto di vista, ovviamente, per i piccoli Comuni che hanno poco personale non è semplice riuscirci. Questo non posso negarlo. Poi è logico che non possiamo partecipare a tutte le misure previste dal Piano, ma possiamo scegliere quelli che fanno più al caso nostro e prevedere progetti mirati. Personalmente, non sono preoccupato perché sono sicuro che le risorse arriveranno. In sintesi – conclude Fabio Polini –, bisogna lavorare bene sulla progettualità, affinché le risorse arrivino. Qualche volta si centra l’obiettivo, altre volte purtroppo non si rientra nel finanziamento ma ritengo sempre necessario provarci".

