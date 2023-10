Polisportiva al top, succesi ad Ascoli e Montefalco

Ancora successi per la Polisportiva Servigliano che nel fine settimana è stata impegnata su due tracciati, più precisamente nella mezza maratona di Ascoli e nella Sagrantino Running che si è svolta a Montefalco raccogliendo brillanti risultati. Andando più nel dettaglio a Montefalco su un percorso corto di 13 chilometri, Mirko Cruciani è tornato sul podio conquistando la seconda posizione nella categoria SM45. Dopo diverso tempo, torna a salire sul gradino più basso del podio degli SM60, di spessore anche la prova disputata da Marvin Perugini. In terra ascolana, nella mezza maratona che si è disputata fra Acquasanta Terme e arrivo in piazza Arringo di Ascoli, con grande caparbietà Michela e Adriana Boniello sono risultate vittoriose rispettivamente nelle categorie SF40 e SF45. Al maschile, reduce dalla maratona di Venezia, all’undicesimo posto assoluto e secondo nella categoria SM35, Mario Maurizi che ha concluso col tempo di 1h18’05“. Sta tornando su buoni livelli, col tempo di 1h21’32“, Lorenzo Nardi salito sul podio della categoria SM45 conquistando il quinto posto. Il direttivo della podistica ha rivolto parole di elogio ai suoi atleti che continuano a tenere alti i colori giallo-neri.

a. c.