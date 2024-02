Polisportiva in vetrina:. Boniello, Nardi e Maisto salgono sul podio

Fine settimana brillante per gli atleti della Polisportiva Servigliano. Sabato a Porto Recanati in occasione della 100 chilometri del Conero, gara internazionale su strada organizzata dalla ‘Grottini Team’ gli atleti gialloneri sono riusciti nonostante la fitta nebbia a mettersi in mostra. Nella gara di 30 chilometri in campo femminile, alla prima gara dell’anno, Michela Boniello conquista un ottimo secondo posto assoluto, concludendo col tempo di 2h08’39. Al maschile, brillanti le prove di Lorenzo Nardi e Amedeo Maisto che conquistano rispettivamente il terzo posto delle categorie SM45 e SM50, con i tempi di 2h01’00 e 2h08’52. Di spessore anche le prove di Luca Felicioni, Francesco Ballatori e Giorgio Cruciani. Altrettanto buoni i risultati raggiunti domenica a Centobuchi, dove si è tenuta la mezza maratona di Centobuchi. In una mattinata soleggiata, complice anche una bella giornata di sole e un tracciato completamente pianeggiante, dopo 4 anni, torna a correre sotto l’ora e 30 minuti Simone Profili, che ha concluso col tempo di 1h29’28.