’Politica vicino alla gente’, premiato Lucio Porrà

Il Premio "Adriatico un mare che unisce" per la sezione "Una politica vicina alla gente" è andato al sindaco di Montefiore dell’Aso Lucio Porrà. Il riconoscimento è stato consegnato ieri pomeriggio presso il Teatro Angel Dal Foco di Pergola.

Tra i motivi del Premio: "Porrà è stato riconosciuto dai suoi concittadini per la disponibilità, l’umanità, l’allegria e la vicinanza a tutte le situazioni fragili. Combattivo ogni volta che c’è necessità di difendere un diritto dei cittadini. Suo il merito della ricostruzione del ponte sull’Aso crollato nel 2013, nel periodo della pandemia di Covid si è speso personalmente per aiutare i cittadini. Montefiore è un gioiellino di bellezza, cultura e pulizia. Molti artisti italiani e stranieri hanno scelto di abitarci per la tranquillità del posto. Porrà un sindaco ammirato e amato da molti".

"Non faccio distinzioni tra gli elettori – ha commentato Porrà – Mi sono sempre ritenuto un sindaco di strada. Ho giurato di essere come un buon padre di famiglia per il mio paese".

In politica dal 1985, Lucio Porrà dice di essere un uomo di destra con idee progressiste".