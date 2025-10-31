Polizia, bilancio dei derby. Maxi controlli e un arresto

La Questura di Ascoli tira un sospiro di sollievo dopo i derby tra Ascoli e Samb di domenica e mercoledì. Efficaci le misure adottate, culminate anche nell’arresto di un soggetto trovato in possesso di materiale atto ad offendere e che, nel tentativo di sottrarsi al controllo di polizia, ha cercato di investire gli agenti. La Questura sottolinea come la gestione dei due derby, che non si disputavano da quasi quarant’anni, abbia rappresentato una sfida straordinaria, affrontata con oltre 600 operatori complessivi tra polizia, carabinieri, guardia di Finanza, reparti mobili, unità cinofile, elicotteri e droni. Ogni fase, dall’afflusso del pubblico al deflusso finale, è stata pianificata nei minimi dettagli per garantire che le manifestazioni si svolgessero in un clima di sicurezza e legalità. Oltre all’aspetto operativo, fondamentale è stata l’attività preventiva. Nei giorni che hanno preceduto gli incontri, le forze dell’ordine hanno condotto controlli mirati e servizi straordinari per prevenire scontri tra le opposte tifoserie, anche alla luce dei numerosi messaggi di sfida e incitamento alla violenza diffusi sui social.

Proprio durante tali attività, è stato sequestrato un ingente quantitativo di materiale pericoloso, tra cui coltelli, bastoni, tirapugni, una pistola a salve e perfino armi artigianali destinate a essere utilizzate in eventuali scontri. Parallelamente, la Questura ha messo in campo importanti misure di prevenzione nei confronti di soggetti che, con condotte irresponsabili e odiose, avevano istigato alla violenza o minacciato esponenti del mondo sportivo, come nel caso delle gravi offese rivolte al presidente dell’Ascoli Calcio e degli insulti comparsi sui social e nei centri dell’entroterra. Un lavoro capillare e coordinato ha inoltre permesso di impedire l’arrivo di tifoserie gemellate provenienti da altre regioni, che avrebbero potuto amplificare il rischio di scontri. Infine, per proteggere squadre e staff tecnici, sono stati blindati i percorsi di trasferimento con un articolato dispositivo di scorta, supportato anche da un elicottero.

Peppe Ercoli