"Polizia con il taser il prima possibile"

Inserire il taser nella dotazione della polizia locale. È di questo che le autorità locali e provinciali stanno ragionando, con l’obiettivo di migliorare il grado di sicurezza in riviera. Un tema, quello dell’armamento dei vigili, che è stato al centro di un recente incontro in prefettura, voluto dal Sindacato Autonomo di Polizia (Sap), che il 7 febbraio ha depositato a Palazzo San Filippo una serie di richieste. Nello specifico, il Sap ha chiesto di andare avanti con l’iter, in fase già avanzata, relativo alla realizzazione delle nuove sedi di servizio, e quindi il commissariato di San Benedetto e la questura di Ascoli. Oltre a ciò, si è chiesto di confermare l’impegno per ottenere l’innalzamento a rango ‘dirigenziale’ del commissariato di Polizia, "al fine di assicurare a quell’ufficio – ha detto il segretario provinciale Massimiliano D’Eramo – un congruo numero di operatori, adeguato all’importanza geografica e strategica della zona costiera". Quindi si è esortata la prefettura a vigilare sull’implementazione del sistema di videosorveglianza cittadina, "con lo scopo di creare una rete di sicurezza integrata – ha spiegato D’Eramo – per contrastare i fenomeni di criminalità diffusa in ambito cittadino, a sostegno delle attività del personale di polizia e dei carabinieri impegnato nel controllo del territorio". In ultimo si è domandato di lavorare con le autorità comunali per armare le polizie locali, perché queste siano in servizio 24 ore al giorno, in ausilio alle forze dell’ordine. Un’esigenza avvertita dalla polizia, che durante l’estate vede la popolazione sambenedettese triplicarsi. A confermare o meno questo orientamento dovrà essere il sindaco Antonio Spazzafumo: il primo cittadino, in tal senso, ha già fatto notare che l’armamento della polizia locale costituisce un "passaggio obbligato" da realizzare dopo un periodo di formazione degli agenti.

E non è un caso se martedì 20 febbraio alle 8.30, presso l’auditorium ‘Emidio Neroni’ di Ascoli, andrà in scena il convegno intitolato ‘Le aggressioni alle forze di polizia e al personale sanitario – L’importanza dell’utilizzo del taser’. All’appuntamento interverranno il sottosegretario alla pubblica sicurezza Nicola Molteni, il segretario generale del Sap Stefano Paoloni, l’ex deputato Gianni Tonelli, l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, l’avvocato penalista Rachele Selvaggia De Stefanis, il criminologo Nello Giordani, nonché il primario del Pronto soccorso di Ascoli Gianfilippo Renzi.

Giuseppe Di Marco