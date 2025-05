"Polizia locale ancora senza taser e bodycam"

Taser e bodycam alla Municipale, la destra torna all’attacco. L’argomento, da sempre cavallo di battaglia del blocco di minoranza, tornerà protagonista del consiglio comunale programmato per mercoledì prossimo, tramite un’interrogazione firmata da Andrea Traini, Nicolò Bagalini, Pasqualino Piunti, Stefano Muzi, Lorenzo Marinangeli ed Emanuela Carboni.

"Lo scorso anno la polizia locale ha posto in essere uno stato di agitazione per richiedere maggiori investimenti e dotazioni, sia in termini di personale che di strumenti a disposizione – scrivono i consiglieri – Il 15 marzo 2024 il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha presentato un’interpellanza nella quale, tra le altre cose, veniva chiesto al sindaco di sapere se ritenesse opportuno o necessario dotare la Polizia locale di apposite bodycam, mezzo in grado di registrare tutto quello che avviene durante un’operazione e che hanno il pregio di ridurre i possibili casi di aggressione e di oltraggio agli agenti. A seguito di detta interpellanza e dello stato di agitazione, l’amministrazione comunale si era impegnata a dotare la Polizia locale di bodycam e di giubbotti antiproiettile oltre all’adozione del taser, per cercare di compensare la mancanza dell’arma da fuoco prevista e obbligatoria per legge nei servizi esterni di vigilanza, nei servizi notturni e di pronto intervento".

La minoranza rammenta i gravi episodi di cronaca che hanno destato forte preoccupazione nella collettività: eventi che, per i consiglieri, dovrebbero indurre l’amministrazione a concretizzare una riforma tanto importante. Va ricordato, a tal proposito, come Lorenzo Marinangeli a settembre avesse presentato una mozione sull’argomento, poi approvata in assise. "A quasi un anno di distanza da queste iniziative – proseguono – e con la turnazione notturna estiva alle porte, gli operatori di polizia locale non sono ancora stati dotati dei suddetti strumenti nonostante vengano impiegati nei servizi serali svolgendo altresì, soprattutto nei fine settimana, servizi notturni di pattugliamento e controllo del territorio con le forze dell’ordine".

I consiglieri quindi interrogano il sindaco "affinché riferisca in consiglio comunale sullo stato dell’arte relativo alla dotazione delle bodycam, dei giubbotti antiproiettile e del taser al corpo di Polizia locale, sulle relative tempistiche e su tutti gli atti emessi a conferma di eventuali procedure avviate". Sulla questione, comunque, il consiglio si è sempre mostrato molto diviso.

