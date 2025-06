Polizia municipale, De Vecchis al sindaco:: "Come verranno utilizzate le poche risorse?"

Come verranno implementate le risorse umane della Polizia locale sambenedettese? È quanto domanda Simone De Vecchis al sindaco Spazzafumo, in un’interrogazione a risposta orale appena depositata in cui fa notare la necessità di aumentare il numero di agenti per migliorare il servizio che questo comparto garantisce alla riviera. "Risulta evidente – scrive il consigliere di minoranza - la carenza di organico nella Polizia locale nonché urgente ed indifferibile il potenziamento numerico dello stesso per svolgere i vari servizi di competenza tra i quali presidio del territorio, controlli antidegrado e di sicurezza urbana, servizi di vigilanza in occasione di fiere, mercati e manifestazioni, accertamenti di polizia giudiziaria, attività di prevenzione, controllo e rilievo come organo di polizia stradale, servizi di viabilità".