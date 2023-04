Polizia municipale, indetto il concorso

Il Comune di San Benedetto del Tronto ha indetto un concorso pubblico per esami finalizzato all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di due ’specialisti di vigilanza’, ’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione’ (ex cat. D), da assegnare alla Polizia municipale. La domanda dovrà essere trasmessa entro il termine perentorio dell’11 maggio 2023 (30° giorno

successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso nel Portale del Reclutamento InPA e sul sito

istituzionale dell’Ente), in una delle seguenti modalità: direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di San Benedetto, negli orari di apertura al pubblico; con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale (le istanze inviate secondo questa modalità dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di San Benedetto del Tronto, entro e non oltre l’11 maggio 2023.a nulla varranno eventuali ritardi del servizio postale); in formato Pdf, a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo Pec del Comune di San Benedetto ([email protected]). Faranno fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata del Comune di San Benedetto del Tronto (ricevuta di avvenuta consegna); questa informazione sarà inviata automaticamente alla casella di Pec del

mittente dal gestore di Pec del Comune. Il concorso consiste nell’espletamento di una prova pre-selettiva (eventuale), una prova scritta e una prova orale per un punteggio massimo conseguibile dal candidato pari a 6060. Tutte le informazioni relative a questo bando sono reperipili alla sezione ’concorsi’ sul sito istituzionale del Comune di San Benedetto del Tronto dove sarà reperibile anche il modello per l’iscrizione (Allegato A) e dove sono elencati i requisiti richiesti per partecipare.