Polizia, organici allo stremo: "Quadro molto preoccupante: manca il 20% di personale"

La mancanza di forze di polizia negli organici della provincia di Ascoli è stato di nuovo denunciata con forza dal segretario provinciale del Sap (sindacato autonomo di polizia) Massimiliano D’Eramo. Un grido d’allarme che il sap ha voluto amplificare indirizzando una lettera al prefetto Sante Copponi: D’Eramo parla di organici ridotti all’osso, straordinari non pagati, turni a volte raddoppiati, sovraccarico burocratico negli uffici. Una situazione a livello nazionale che non esclude quella della provincia di Ascoli, dove oltre al numero insufficiente c’è da aggiungere che vi è un’età media molto elevata e in continuo innalzamento. La pianta organica, com’è stato più volte denunciato dal Sap, è ferma dal 1989. "Purtroppo, il quadro è preoccupante, basta un esempio: un commissariato come quello di San Benedetto, che copre una zona con circa 49mila abitanti, ha in tutto poco più di 50 uomini, ovvero uno quasi ogni mille che non bastano per garantire il controllo del territorio. L’unica soluzione per questo ufficio è cercare di farlo elevare a livello dirigenziale, ed è per questo che ci siamo rivolti a esponenti politici della nostra provincia per sensibilizzarli sull’argomento oltre che alle massime cariche provinciali dal prefetto Sante Copponi e al questore Giuseppe Simonelli".

Una situazione che non riguarda solo il commissariato di San Benedetto, poiché il fenomeno è diffuso in tutti gli uffici della provincia. D’Eramo ha fatto una ricognizione dalla quale emerge che manca il 20% di personale nella questura e nella polizia stradale di Ascoli, -32 % alla stradale di San Benedetto, -29% presso alla Polfer di San Benedetto ed un - 69% presso la sottosezione polizia postale. "Il nostro impegno fa sì che, nonostante i tagli, gli autori dei reati spesso vengano assicurati alla giustizia, ma non si può affidarsi sempre e comunque sull’operato dei singoli – conclude D’Eramo –. La politica e le istituzioni, nonostante gli ultimi concorsi, si sono purtroppo dovuti imbattere in una difficile problematica riguardante la mancanza di scuole di polizia".

Marcello Iezzi