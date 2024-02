Polizia, weekend di controlli due locali multati nel capoluogo, decine di persone identificate

La polizia di Stato nella settimana compresa tra il 19 ed il 25 febbraio ha effettuato una serie di controlli: sono stati eseguiti 60 posti di controllo, controllati 477 veicoli e 975 persone. A seguito dei controlli sono state elevate 2 contravvenzioni ad altrettanti locali, uno nel capoluogo ed uno in provincia, per violazioni amministrative. Sulla costa sono stati effettuati dal commissariato di San Benedetto 22 posti di controllo, che hanno coinvolto 189 veicoli e 354 persone identificate. Sono stati inoltre eseguiti 16 controlli a persone sottoposte a regime di detenzione domiciliare. Nel capoluogo ascolano sono stati effettuati 20 posti di controllo ed identificate 235 persone. I veicoli controllati sono stati 136. Gli interventi della volante sono stati complessivamente 24 di cui uno per lite in famiglia. La Sezione polizia stradale di Ascoli ha effettuato 19 soccorsi stradali e 18 posti di controllo che hanno portato all’identificazione 171 persone. In occasione delle attività gli agenti hanno proceduto al controllo di 152 veicoli e sono state ritirate 4 patenti. Sono state 187 le contravvenzioni al C.d.S. contestate, a cui è seguito il sequestro di 2 veicoli. Mentre 4 persone sono state denunciate per guida in condizioni di alterazione da alcool e sostanze stupefacenti. La Polfer di San Benedetto ha impiegato nei controlli 13 pattuglie che hanno identificato 215 persone. Nell’ambito dell’attività denominata "Rail Safe Day" gli operatori della PolFer hanno prestato particolare attenzione agli impropri ed anomali comportamenti in ambito ferroviario. La Sezione operativa di Sicurezza Cibernetica ha raccolte 5 denunce, di cui una per truffa trading on line, 2 per truffa on line, 1 per accesso abusivo a sistema informatico e 1 per falso. Inoltre è stata eseguita una perquisizione domiciliare per truffa on line.