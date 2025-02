Poliziotta ferita al Viminale: "Tanto coraggio"

L’assistente capo di polizia Magdalena Fioretti, che ha perso la falange distale del dito indice della mano destra, a seguito di un morso inferto da un 24enne del Gambia, è stata ricevuta al Viminale, dal ministro dell’interno Matteo Paintedosi e dal capo della polizia Vittorio Pisani. Entrambi hanno espresso solidarietà ai poliziotti feriti ed hanno avuto parole di riconoscimento per l’opera svolta a difesa dei cittadini. Con un post sui social Piantedosi ha affermato: "Ho incontrato la poliziotta ferita. Di poche parole, concreta e determinata come chi ha scelto di servire lo Stato con coraggio, anche a costo di mettere a rischio la propria incolumità – ha scritto Piantedosi – . A lei, ai suoi colleghi e a tutti gli uomini e le donne delle Forze dell’ordine va il mio ringraziamento più sincero". L’episodio risale alla notte dell’8 febbraio scorso. Magda (come la chiamano affettuosamente) insieme con altri colleghi si è trovata a dover fronteggiare il giovane gambiano in stato di forte agitazione sorpreso senza biglietto e senza documenti a bordo del treno locale proveniente da Ancona. Accompagnato negli uffici di via Crispi il giovane ha aggredito la poliziotta ed altri due colleghi, tutti costretti alle cure dei sanitari per lesioni varie. I danni maggiori sono stati subiti dalla poliziotta che è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico ad Ancona, dove fra un paio di mesi dovrà ripetere il trattamento per la ricostruzione. Magda è arrivata a San Benedetto nel 2008, da sempre nelle volanti, proveniente dalla squadra volanti di Torino.

Marcello Iezzi