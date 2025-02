Poliziotta ferita alla mano, ordinanza per il centro

E’ ancora in Rianimazione il trentenne gambiano che sabato notte ha aggredito tre poliziotti nel commissariato di San Benedetto, staccando una falange del dito di una mano a una poliziotta operata lunedì ad Ancona. Si trova in stato d’arresto ed è piantonato, a turno, dal personale della polizia penitenziaria. Intanto nei prossimi giorni arriverà un’ordinanza del Comune ad hoc.

"Sarà un provvedimento limitato agli orari per la somministrazione di alcolici – anticipa il sindaco Antonio Spazzafumo –. Probabilmente riguarderà solamente le zone a maggior rischio del centro, dove accadono eventi come quelli del fine settimana scorsa. Nelle prossime ore mi rapporterò col Prefetto e insieme decideremo come agire. Potrebbe essere un’ordinanza come quella applicata durante il periodo estivo. Le forze dell’ordine hanno garantito l’intensificazione dei controlli e speriamo di porre un freno a questi eventi".

Intanto si susseguono i messaggi di vicinanza alle forze dell’ordine e in particolare ai tre poliziotti che sono stati aggrediti mentre eseguivano il controllo del cittadino straniero. La notizia è arrivata anche all’Europarlamento con Roberto Vannacci che ha espresso vicinanza alla poliziotta ferita. Sempre dalla Lega arriva l’affondo di Isabella Tavoglieri che accusa la sinistra di non aver espresso una parola di solidarietà alle forze dell’ordine. Il Csa, sindacato maggiormente rappresentativo della polizia locale, ha espresso solidarietà da parte di tutti gli appartenenti in divisa del sodalizio. "Un augurio di pronta guarigione ai colleghi e soprattutto alla collega maggiormente colpita e che possa tornare il prima possibile al proprio servizio con lo stesso spirito di abnegazione che contraddistingue chi oggi è un poliziotto – scrivono i vertici del Csa – spesso bistrattato, spesso con corpi sotto organico e spesso senza le dotazioni di autotutela necessari all’espletamento del proprio servizio".

Tornando ai fatti di cronaca di questi ultimi giorni che vanno ad aggiungersi ai molti altri negli ultimi periodi, il Csa ricorda che ad oggi gli uomini e donne della polizia locale non sono armati, svolgono spesso servizio individuale e sono ancora in attesa delle promesse fatte dall’Amministrazione comunale di San Benedetto che, contraria ad armare la propria polizia, aveva promesso di dotarla di altri strumenti che non sono mai arrivati: giubbini di protezione, le body cam ed il famoso teaser. "Nonostante l’approvazione del consiglio comunale e l’avvio dell’iter procedurale per la sperimentazione – conclude il Csa – a tutt’oggi sembra essere caduto nell’oblio generale, a discapito dell’incolumità dei propri agenti che si ripercuote sulla sicurezza dei propri cittadini. Confidiamo in una ripresa immediata della sperimentazione del Teaser con l’acquisto delle strumentazioni necessarie".

Marcello Iezzi