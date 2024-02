Polo d’innovazione per l’imprese: "Così attrarrà giovani e start up"

Ad Ascoli verrà creato uno dei cinque poli d’innovazione del sistema C. Next in Italia. Nei prossimi sette anni l’obiettivo è di diventare lo snodo strategico e operativo per oltre 1.000 imprese innovative. L’intento è quelllo di coinvolgere oltre 15.000 knowledge workers all’interno di un sistema di 10 poli d’innovazione in Italia, replicando in contesti socioeconomici differenti un modello in grado di attrarre una vasta rete di stakeholders territoriali. Il modello della Next Innovation mette a fattore comune le competenze delle imprese innovative aderenti al ’patto di collaborazione’ e distribuite nei diversi poli sul territorio nazionale, in favore di aziende che hanno bisogno di innovare i prodotti, i processi e i servizi. Se i singoli poli del sistema si rivolgono in particolare alle pmi, C.next si pone invece al servizio delle big corp per sviluppare progetti più complessi e sfidanti. Stefano Soliano, Amministratore delegato di C.Next nel corso della presentazione che si è svolta ieri pomeriggio ha detto: "Il documento di assessment che abbiamo presentato, indaga gli elementi che potrebbero favorire o ostacolare lo sviluppo di un polo d’innovazione nel Piceno. Il bilancio che emerge da questa analisi è decisamente positivo confermando il grande potenziale di questo territorio su diversi fronti. Con altrettanta evidenza emerge una voglia di riscatto e di rinascita, chiaramente percepibile nella popolazione, a tutti i suoi livelli. Questo atteggiamento propositivo credo derivi dall’aver maturato la consapevolezza di quel potenziale di cui si è detto e dalla voglia di tradurlo in concreti progetti di sviluppo". Simone Ferraioli presidente di Confindustria Ascoli ha aggiunto: "Il nostro auspicio è che grazie al lavoro svolto da tutti gli attori in campo, si sedimenti nel nostro territorio una comunità di innovatori accomunati dalla voglia di far crescere le proprie idee, di generare valore e benessere".

Il commento del sindaco Fioravanti: "Il nostro obiettivo è quello di potenziare il territorio. Siamo riusciti a portare ad Ascoli un polo di innovazione capace di attrarre giovani talenti e start up innovative. Grazie al supporto con enti e realtà locali possiamo continuare a far crescere il Piceno e Ascoli in termini di competitività economica, turistica e sociale".