Polo scolastico, costi triplicati Ma progetto all’avanguardia

Si lavora a ritmi intensi negli uffici tecnici del comune di Cupra Marittima per arrivare ai lavori di "Riparazione danni sismici, adeguamento sismico e rifunzionalizzazione dell’edificio scolastico". Il preventivo di spesa iniziale era di 2 milioni di euro circa, ma adesso siamo ad un progetto di elevato valore architettonico e funzionale che arriverà a costare sei milioni e mezzo, per via dell’aumento dei costi, ma soprattutto per il gran salto di qualità del progetto. Procediamo per ordine. I rilievi di dettaglio, le indagini sui materiali e la struttura, che hanno portato il livello di conoscenza LC3, da una parte consente di non avere sorprese nelle fasi di esecuzione dei lavori sugli immobili e dall’altra ha portato alla consapevolezza che gli interventi necessari per l’adeguamento sismico del complesso immobiliare dovrà essere molto più invasivo, tanto da far triplicare i costi di realizzazione. "Il progetto prevede anche una totale riqualificazione degli spazi - afferma l’architetto Luca Vagnoni, responsabile dell’Ufficio tecnico – Si prevede che ogni grado di istruzione abbia un proprio accesso, nuovi laboratori, biblioteca e spazi comuni, mentre il corpo mensa e la palestra saranno demoliti e ricostruiti per dare spazi idonei alle attività". Soddisfatto anche il sindaco Piersimoni: "Vogliamo realizzare una scuola che per i prossimi 50 anni sia ancora all’avanguardia. Insomma sicura e bella. Il progetto definitivo ha già acquisito il parere dei vigili del fuoco ed è stato inviato all’Ufficio per la Ricostruzione, con il quale abbiamo intrattenuto contatti col direttore Marco Trovarelli e il suo staff. Ora attendiamo l’approvazione ed il finanziamento definitivo, cui farà seguito l’appalto. Intanto stiamo definendo i locali cui fare lezione durante i lavori".

Marcello Iezzi