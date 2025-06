Poltrone speciali per Geriatria

Un importante gesto di solidarietà arriva al reparto di geriatria dell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto. La Banca del Piceno ha infatti donato all’Ast 12 poltrone ergonomiche, progettate per migliorare la qualità dell’assistenza ai pazienti anziani. La donazione si inserisce nella mission della geriatria, come sottolineato dal direttore dell’Unità Operativa Complessa, Pietro Infriccioli: "Il nostro obiettivo è migliorare la qualità della vita dell’anziano fragile con pluripatologia. La donazione della Banca del Piceno rappresenta un esempio concreto di attenzione al benessere di questi pazienti".

Le nuove poltrone sono dotate di vassoio e struttura regolabile, permettendo ai pazienti di rimanere seduti in sicurezza e di consumare i pasti in autonomia, anche in assenza di personale dedicato. "Ringraziamo la Banca del Piceno e il presidente Sandro Donati per la disponibilità immediata nel sostenere la nostra richiesta" affermano Infriccioli e la coordinatrice del reparto, Stefania Ceccarani.

Il direttore generale dell’Ast di Ascoli, Antonello Maraldo, ha aggiunto: "Si tratta di un gesto concreto di vicinanza, non solo verso l’azienda sanitaria, ma soprattutto verso i pazienti più vulnerabili". Sandro Donati, presidente della Banca del Piceno, ha ribadito l’impegno dell’istituto a favore del territorio: "Essere accanto ai più fragili è un dovere morale. Gli anziani rappresentano la memoria, la radice e l’anima delle nostre comunità".