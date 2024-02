Pomeriggi letterari al Caffè Meletti

Tornano al Caffè Meletti di Ascoli i pomeriggi letterari che si erano interrotti per dare spazio alle festività natalizie, poi al Carnevale. Domani il primo appuntamento del 2024, come sempre alla 17,30, coordinato da Franca Maroni con la direzione artistica di Anna Monini. ’Fantasia di Penna e Pennelli’ è il titolo dell’evento che si terrà al Caffè Meletti incentrato sulle diverse espressioni artistiche, per esaltare la bellezza come il sentire dell’anima, che forse un po’ tutti stiamo accantonando. Uno dei protagonisti del prossimo Caffè Letterario è Luca Mastrocola, autore di testi in prosa, saggi e racconti. Si passerà poi alle acqueforti di Stefania Partini, ex insegnante di storia dell’arte, dai mille interessi. Interverrà il professor Antonio Lera, presidente di Agape.