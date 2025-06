Pomeriggio di caos in superstrada. Maxi tamponamento, poi l’inferno

Pomeriggio infernale sull’Ascoli Mare all’altezza dello svincolo per Monsampolo del Tronto. La corsia verso Porto d’Ascoli e rimasta paralizzata a seguito di un tamponamento che ha coinvolto 4 autovetture e che ha causato il ferimento di 4 passeggeri, fra cui una bambina che ha subito danni a un polso. Sul posto le ambulanze della potes-118 hanno trasportato le persone contuse al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto, una in codice rosso e tre in codice giallo. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale di Ascoli, le squadre dei vigili del fuoco di Ascoli, operai e tecnici dell’Anas. Il sinistro, a seguito di un rallentamento nella zona dove c’è il cantiere, è accaduto intorno alle 16,30 e la situazione è stata risolta dopo oltre due ore di lavoro. In un primo momento, per smaltire gli incolonnamenti, la viabilità si è svolta a passo d’uomo, ma poi la polizia stradale ha deciso di chiudere completamente la carreggiata per consentire la rimozione dei veicoli in sicurezza. Il flusso, per le auto che erano rimaste chiuse nell’imbottigliamento, è stato riaperto alle 18,30. La deviazione del traffico ha finito per creare disagi importanti anche lungo la provinciale Salaria intasata fino a tardo pomeriggio in entrambi i sensi di marcia.

ma. ie.