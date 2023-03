Pomeriggio di musica e allegria per gli anziani ospiti della casa di riposo con la voce di Michele Maisano

Una giornata che gli ospiti della casa di riposo di Francavilla d’Ete ricorderanno per sempre. Il cantante Michele Maisano in arte Michele, interprete di brani immortali come ‘Se mi vuoi lasciare’, ‘Dite a Laura che l’amo’, ‘Ho camminato’ e ‘Susan dei marinai’, ha regalato una giornata di gioia e felicità agli ospiti della Fondazione Opere Pie ‘G. Didari’ di Francavilla. Il concerto del cantautore ligure si è potuto realizzare grazie all’associazione ‘Lo Sportello dei Sogni’ di Salerno, ma attiva in tutta Italia che, dopo i contatti con la direzione della Fondazione, ha realizzato il desiderio degli ospiti, vale a dire assistere ad un concerto dal vivo di un protagonista della musica degli anni ‘60-‘70. Michele ha raccolto l’invito e la sua esibizione ha fatto breccia nei cuori degli ospiti. All’evento erano presenti il sindaco Nicola Carolini, il vice Costantino Trasarti, Daniela Salzano e Annalisa Marano dello ‘Sportello dei Sogni’, il presidente della Fondazione Gianluca Giandomenico e i componenti del CdA. L’evento si è concluso con i saluti di ringraziamento e la consegna di un omaggio all’artista e all’associazione con alcuni pensieri artigianali realizzati dagli stessi ospiti della residenza.

a. c.