"Pompe di sollevamento anti allagamenti: qui non funzionano"

Dal 6 maggio, dopo una lunga battaglia condotta dal portavoce del quartiere Agraria, Ercole Speca, in via Valtesino il Comune ha fatto installare le pompe di sollevamento per evitare allagamenti durante i temporali, ma ancora non funzionano perché manca il collegamento alla rete elettrica. Le pompe sono state collaudate dalla ditta ‘Adriatica’, ma adesso il Comune deve fare il passo successivo, quello più importante, farle funzionare. "Ho parlato col nuovo assessore – ha affermato Ercole Speca – e mi è stato detto che il collegamento alla rete elettrica l’Enel non può fare prima del nuovo anno. Ho rinnovato l’invito per l’acquisto di un gruppo elettrogeno, ma di questo non se ne parla". Speca racconta d’aver inviato una foto all’assessore per far capire meglio la gravità del caso, poiché il rischio allagamento è molto elevato per via di errori progettuali o per lavori eseguiti una trentina di anni fa. "Quest’amministrazione – ha aggiunto Speca – ha accolto in parte le nostre richieste, poiché chiedevamo la costruzione di una nuova linea, invece sono state messe le pompe ma manca la corrente. Si spendono tanti soldi per manifestazioni ed altre cose talvolta poco utili e non si riesce ad acquistare un gruppo elettrogeno per eventuali emergenze". Speca torna poi anche sulla pensilina del bus in via Valtiberina, che fu distrutta a seguito di un incidente stradale. Sono tate raccolte anche le firme dei residenti: "L’assessore Sanguigni mi ha garantito che entro un mese la pensilina sarà installata".

Marcello Iezzi