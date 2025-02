Pompei: "Nello spogliatoio c’è sempre serenità"

Il pareggio conquistato a L’Aquila ha riportato serenità e convinzione nello spogliatoio dell’Atletico Ascoli. L’aver ottenuto una sola vittoria nelle ultime nove giornate, al momento, non crea preoccupazioni anche perché la classifica, per ora, rimane tranquilla. A raccontare l’umore dello spogliatoio bianconero è stato così il portiere dell’Atletico Ascoli, Thomas Pompei. Pompei, con L’Aquila è arrivato un punto meritato e che ha sicuramente restituito fiducia e serenità: che partita è stata? "Domenica è stata una partita complicata e di sacrificio collettivo. Ci siamo adattati molto bene a tutte le situazioni che ci sono capitate". La squadra viene da un periodo dove nonostante le buone prestazioni avete raccolto poco. Come avete vissuto nello spogliatoio questa fase? "Nello spogliatoio c’è sempre serenità, siamo sempre stati convinti della nostra forza e non siamo caduti nella negatività del momento". Come ha ricordato il mister domenica lei ha giocato nonostante in settimana avesse avuto un problema alla caviglia: come va adesso? "Ora sto bene, sto recuperando giorno per giorno così da essere al 100% in vista delle prossime domeniche". In stagione due espulsioni che non hanno però intaccato il suo rendimento. Come valuta il suo percorso anche alla luce di tutto quello che è successo? "Le due espulsioni a livello personale hanno pesato tanto, però poi ho sempre cercato di dare il massimo per riconquistare la fiducia di tutti. Ho sempre pensato alla squadra cercando di contribuire per portare dei risultati positivi". La società nel frattempo ha comunicato che sono in vendita i tagliandi per la sfida contro il Fossombrone in programma domenica alle 14.30 allo stadio Don Mauro Bartolini di Monticelli. Biglietti acquistabili presso i punti vendita Vivaticket. Per la Curva Ospiti la vendita sarà aperta fino a sabato alle ore 19. Il giorno della partita la biglietteria per la Curva sarà chiusa. Costo del biglietto 10 euro oltre ai diritti di prevendita.

Valerio Rosa