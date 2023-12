Pompieri al lavoro. Alberi e tegole ancora pericolanti

Giornata molto intensa per i vigili del fuoco di Ascoli e San Benedetto, intenti a mettere in sicurezza il territorio dopo i danni causati dalle forti raffiche di vento. Dopo la giornata di sabato, durante la quale i pompieri avevano eseguito una cinquantina di interventi, altrettanti ne hanno fatto nella notte e nella giornata di ieri. Principalmente si è trattato di interventi con l’autoscala per la rimozione di tegole pericolanti nei centri storici di Ascoli, San Benedetto, Porto d’Ascoli, Montalto Marche, Grottammare. A decine gli alberi abbattuti o che hanno perso i rami su aree pubbliche e strade, principalmente pini che non erano stati potati. A questo proposito uno degli interventi più laboriosi è stato rimuovere un albero che cadendo si era adagiato sui fili della rete elettrica. C’è stato anche un fuori programma con una squadra dei vigili del fuoco, accompagnata dai carabinieri, che ha dovuto aprire la macchina di un uomo rimasto in strada davanti a un bar di via Mare a Porto d’Ascoli. Andando alla toilette, dopo la minzione, ha azionato lo scarico dell’acqua e contemporaneamente gli sono cadute le chiavi nel water. Per riprendere la macchina e tornare a casa ha dovuto chiedere aiuto ai pompieri.