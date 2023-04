Pompieri protagonisti Secondo torneo della ricostruzione

Lo sport unisce le comunità nel nome della solidarietà. Prenderà il via oggi alle 18,30 presso piazza della Concordia nel centro storico di Falerone, la cerimonia di apertura della seconda edizione del ‘Torneo della Ricostruzione’. Manifestazione che vedrà impegnate le squadre di vigili del fuoco, per rinsaldare i rapporti umani instaurati dopo il sisma del 2016. All’evento parteciperanno: il Commissario per la ricostruzione Guido Castelli, il dirigente della Dipartimento vigili del fuoco Lamberto Cigni, i rappresentanti del Comando provinciale di Fermo Luigino Albanesi, per la Protezione civile Stefano Stefoni, Mauro Perugini e Domenico Nori, il Comandante della Compagnia dei carabinieri di Montegiorgio capitano Massimo Canale, il maresciallo Simone De Santis e il corpo bandistico ‘Città di Falerone’. Al torneo che si terrà sabato e domenica prenderanno parte le squadre di Crotone, Lecce, Foggia, Genova, Savona, La Spezia, Imperia, Fermo, Ascoli Piceno, Acanto My Personal e Protezione civile di Falerone. Oggi con inizio alle 9 si terrà una dimostrazione per le scuole denominata ‘Pompieropoli’.