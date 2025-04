Ponte Bailey chiuso: le tavole di legno in pessime condizioni

Il ponte Bailey in località Villa Santi di Massignano è di nuovo chiuso al transito poiché le tavole di legno sul fondo della struttura modulare metallica, sono ammalorate. Il ponte scavalca il torrente Menocchia e negli ultimi 15-20 anni ha iniziato a dare problemi agli abitanti della zona, dove ci sono anche vivaisti e attività commerciali e industriali. Costruito dall’esercito tedesco, era solido con impalcata di assi di quercia ricoperti di asfalto. Intorno al 1999 il ponte ‘tedesco’ anziché sottoporlo a una buona manutenzione, fu smontato e sostituito con un ponte della stessa tecnologia, ma già usato e di realizzazione inglese, sicuramente più leggero e delicato, poiché dopo appena tre anni, nel 2012, fu chiuso per la prima manutenzione. Gli assi di legno, di abete e neppure tanto robusti, erano già bucati e marci, quindi pericoloso al transito. Altra chiusura risale al 2021 sempre per la stessa ragione, tavole troppo leggere che non avevano retto il peso dei mezzi in transito. Sul nuovo caso, ora è intervenuto il gruppo di minoranza al comune di Massignano ‘Partecipazione’, che ha incontrato il presidente della Provincia Loggi al quale è stato chiesto anche un miglioramento della viabilità complessiva a Villa Santi.