"Ponte chiuso da mesi, assurdo"

Così non si fa. I Comuni spesso fanno acrobazie per mantenere in ordine il proprio territorio e la stessa cosa dovrebbero, anzi, devono fare gli altri Enti che hanno competenze specifiche su strade, corsi d’acqua, demanio ecc. Enti che talvolta fanno orecchie da mercante come sta accadendo nel comune di Monteprandone dove il comandante della polizia locale, Eugenio Vendrame, dovette chiudere il ponticello lungo la pista ciclo pedonale divenuto negli anni pericoloso. La Regione Marche, Genio Civile, dopo 4 mesi, però, non ha ancora mosso una paglia.

Riavvolgiamo il nastro. La chiusura del piccolo ponte di legno ha fatto seguito al sopralluogo che fu eseguito il 19 settembre scorso durante il quale i tecnici comunali rilevarono un importante ammaloramento della struttura: non vi è più il parapetto sul lato sud, il fondo di tavole è marcio e la transennatura posta dal comune è stata divelta con i ciclisti che continuano a passare. La stessa amministrazione comunale segnalò subito il problema alla Regione Marche – Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile – Settore Infrastrutture e Viabilità. Col passare del tempo, senza vedere l’intervento di riparazione del piccolo ponte, il sindaco Sergio Loggi iniziò a inviare solleciti agli organi interessati senza successo. Ieri vi è stato un nuovo sopralluogo eseguito dal sindaco Loggi e dal consigliere delegato alla mobilità sostenibile e ciclopedonale Matteo Spinozzi.

"Del caso sono stati interessati gli assessori regionali Baldelli e Antonini e il consigliere Assenti, ma anche i presidenti di San Benedetto ed Ascoli e il presidente nazionale di Fiab – ricorda Spinozzi – Venerdì 17 gennaio abbiamo inviato una e-mail alla segreteria di Baldelli, per chiedere un incontro e non ha risposto nessuno". Sconcertato, per il totale disinteresse degli enti interessati, il sindaco Loggi: "Alla manutenzione ordinaria della pista, come pulizia e sfalcio di erba provvediamo noi come Comune e talvolta anche con piccoli interventi sui ponti. Andando verso Ascoli, sempre nel nostro territorio, c’è n’è un altro nelle stesse condizioni che andremo a chiudere tra poco. E’ incredibile come siano stati fatti investimenti per altre piste ciclabili che arrivano dall’Abruzzo e si collegano con San Benedetto e verso l’entroterra, spendendo fior di quattrini, poi tutto si blocca sul ponticello di Monteprandone perché nessuno lo mette in sicurezza per poche migliaia di euro".

Marcello Iezzi