Ponte chiuso, ora tocca al consiglio

La questione del ponte in mattoni chiuso sull’Ancaranese sbarca in consiglio comunale a Castel di Lama. Durante l’assise, che si terrà il 20 novembre, a partire dalle 21.30, sarà affrontata l’interrogazione e i cittadini potranno avanzare proposte. L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini ad azioni propositive da intraprendere nei confronti di tutti gli Enti coinvolti direttamente ed indirettamente nella gestione della viabilità del territorio connessi alla chiusura del ponte sulla provinciale Ancaranese. Tanti sono i punti toccati dall’interrogazione del consigliere di minoranza Tiziano Oddi. Sotto la lente le motivazioni definite dallo stesso sindaco ‘misteriose’, che avrebbero portato la Provincia di Teramo alla chiusura del ponte in mattoni e all’impostazione del senso unico sul ponte in cemento. Verrà approfondita secondo il consigliere Oddi la dicotomia e la divergenza fra quanto rappresentato dal sindaco sui social e organi di stampa in merito ai riscontri tecnici giustificanti e la chiusura improvvisa e quanto è invece rappresentato dall’ingegnere Ranieri responsabile della servizio viabilità della Provincia di Teramo. L’interrogazione chiede anche lo stato della Class action. "Naturalmente la mia attività sul ponte – ha detto il sindaco Mauro Bochicchio - prosegue e non si ferma alla sola protesta. E’ stato fatto un rilievo 3D del ponte in mattoni che ho chiesto al geometra Gianni Antolini allo scopo di poter valutare tutte le grandezze geometriche di questo ponte compreso il famoso scalzamento di cui tutti parlano, ma che pare nessuno abbia misurato con precisione".

Maria Grazia Lappa