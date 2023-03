Ponte ciclopedonale sul fiume Tronto: unirà Abruzzo e Marche. Ecco il progetto

Ascoli Piceno, 29 marzo 2023 – "L’obiettivo è appaltare i lavori entro l’anno, anche se non sarà facile, per completarli in tempo per la stagione turistica 2024".Questo l’auspicio espresso dai presidenti della Regione Marche Acquaroli e della Regione Abruzzo Marsili presenti oggi nella sala consiliare del Comune di Martinsicuro dove è stato presentato oggi il progetto del ponte ciclopedonale sul fiume Tronto che unirà i territori di Abruzzo e Marche ed in particolare la cittadina abruzzese e San Benedetto del Tronto. Costo dell’opera 3,5 milioni di euro.

All'incontro erano presenti anche il sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni ed il sindaco di San Benedetto del Tronto Antonio Spazzafumo. Il "Collegamento ciclopedonale sul fiume Tronto" è l’elemento infrastrutturale di connessione tra le piste ciclabili dei territori di Marche e Abruzzo; è parte della Ciclovia Adriatica, quale itinerario cicloturistico interregionale, della lunghezza di circa 1.100 chilometri fiancheggiante la costa Adriatica, da Chioggia fino al Gargano, appartenete al Sistema nazionale delle Ciclovie turistiche (Snct). La realizzazione dell’infrastruttura ciclabile consentirà il collegamento, attraversando il fiume Tronto, dei tronconi delle ciclabili litoranee (esistenti e/o in corso di completamento) sulle due sponde del fiume e, di conseguenza, il collegamento dei territori del Comune di San Benedetto del Tronto (sponda sinistra) e del Comune di Martinsicuro (sponda destra). I sindaci Spazzafumo e Vagnoni hanno sottolineato “la valenza di un’opera che unisce due città e due regioni e che darà valore aggiunto all’offerta turistica dei due territori”.