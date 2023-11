Ponte di Brecciarolo, arriva la svolta. Scatta l’ordinanza

Finalmente è arrivata la svolta per quanto riguarda l’annosa questione del ponte di Brecciarolo che attraversa il torrente Bretta. È stato avviato il cantiere col quale l’amministrazione comunale riuscirà a risolvere una volta per tutte, e soprattutto dopo la tanta attesa dei residenti della zona, l’annosa situazione in cui versava da tempo il passaggio della frazione situata alle porte della città. Per regolamentare la viabilità l’Arengo ha adottato un’ordinanza relativa a via dei Giaggioli per consentire il regolare svolgimento dei lavori di realizzazione dell’opera programmata. Nello specifico a partire da lunedì 6 novembre fino al 31 dicembre, nel tratto della strada compreso tra l’accesso privato dell’azienda New Rein e il civico n. 1, sarà interdetta la viabilità veicolare e pedonale, fatta eccezione per i mezzi impiegati nel corso dei lavori. A ciò si aggiungerà l’imposizione del divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati della via in tutte le ore della giornata. Quello del ponte di Brecciarolo ormai da tempo costituiva un problema da sempre lamentato dai cittadini, soprattutto nei periodi segnati dalle abbondanti precipitazioni che avevano poi spesso visto verificarsi situazioni di una certa pericolosità e, in alcuni casi, costringendo a fare anche i conti con il rischio di esondazione. Lo stesso attraversamento ormai da alcuni anni versava in condizioni critiche, andando incontro al serio rischio di un possibile cedimento. Tanto da finire fino a poco tempo fa per essere transennato e chiuso al traffico al fine di evitare danni e garantire la sicurezza. L’opera era stata sbloccata con la delibera di giunta n. 245 dello scorso 13 luglio, attraverso la quale era stata approvata la variante all’attraversamento del Bretta per l’importo complessivo di circa 543mila euro. Somma variata rispetto al progetto originario che risultava essere pari a 295mila euro, quindi comportando una maggiore spesa di 248mila euro. Sullo stesso verrà sviluppato anche il proseguimento del percorso ciclopedonale che poi continuerà il suo corso sviluppandosi verso la Vallata. L’appalto era già avvenuto nel gennaio 2022, ma poi si era fatto registrare un rallentamento per alcune differenze riscontrate dai tecnici tra gli elaborati progettuali e lo stato delle sponde del torrente a seguito del maltempo e delle precipitazioni che avevano costretto ad una rimodulazione del progetto.

mas.mar.