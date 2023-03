Ponte di Cecco, una battaglia durata anni

di Luigi Travaglini*

Tutti coloro che si sono interessati delle problematiche del Ponte di Cecco, i consiglieri, i vice presidenti e presidenti della IV Circoscrizione Porta Maggiore e SS Filippo e Giacomo, ringraziano l’Amministrazione Comunale ed in particolare il sindaco Marco Fioravanti, il vice sindaco Giovanni Silvestri e l’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli che hanno accolto, dopo 30 anni, le istanze provenienti dalla Circoscrizione riguardanti l’apertura del Ponte di Cecco. Nel 1997 furono raccolte 1.500 firme e consegnate al sindaco Allevi: l’8 maggio 1998 il consiglio di circoscrizione approvò un documento dove si precisava che era necessario rendere il Ponte di Cecco accessibile dalle due sponde e sicuro, in quanto mancante di parapetti. Si precisava che tale apertura avrebbe permesso di decongestionare, in parte, il traffico su via Tranquilli e sul Ponte Maggiore e di creare un eventuale percorso turistico – pedonale comprendente la chiesa di San Vittore, la chiesa del Carmine, il Forte Malatesta e la chiesa di San Salvatore di Sotto. Infine per lo sbocco nel versante Caldaie si prospettavano tre possibilità:

1) Percorso che avrebbe permesso al pedone di immettersi su via Tranquilli;

2) Attraverso un ascensore, all’interno della cabina dell’Enel per raggiungere piazza Cantalamessa.

3) Collegamento tra via delle Terme e via Sgariglia attraverso il Vicolo ponte di Cecco.

Si precisa che il vicolo ponte di Cecco fu istituito nel 1952 con delibera Comunale numero 20027666 firmata dal sindaco Serafino Orlini. Si coglie l’occasione per ricordare i consiglieri scomparsi che si sono battuti affinchè il ponte di Cecco si rendesse accessibile: il geometra Aldo Neri presidente, Franco Ducci vice presidente e i consiglieri, Marcello Ciabattoni, Liuzzi Lorenzo, Del Medico Pierino e Anna Zebri.

*Ex Presidente

della IV Circoscrizione