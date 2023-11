"Ponte di Rotella, lavori mai partiti"

Il Pd ascolano alza la voce in merito ai lavori per il ponte di Rotella, snodo cruciale per tutto l’entroterra Piceno, che non sono ancora partiti. In particolare, a sferrare l’attacco è il segretario provinciale Francesco Ameli. "Due mesi fa sarebbero dovuti partire i lavori per la fase propedeutica alla realizzazione del nuovo ponte di Rotella, ma ad oggi tutto tace – spiega Ameli –. Infatti, dopo un incontro romano svolto dal vicepresidente della Provincia e sindaco di Rotella agli inizi di settembre con il commissario Castelli e l’Anas proprio per sollecitare i soggetti competenti, oggi non sono iniziate le opere di consolidamento del sottostante corso d’acqua, atti propedeutici poi per i lavori sul ponte. Non capiamo perché il commissario Castelli non tenga fede a quanto dichiarato non più di tre mesi fa: c’è bisogno di dare risposte chiare per un’opera che non riguarda solo un paese ma due valli e molte comunità".