Ponte di San Filippo e corso Trieste

La riapertura del ponte di San Filippo rappresenta uno snodo cruciale. Proprio nel corso dell’ultimo consiglio comunale il primo cittadino aveva spiegato che ci sarà un nuovo impalcato. Attualmente si sta cercando di allargare la struttura del ponte per inserire la corsia prevista per la pista ciclabile che si svilupperà verso il quartiere di Monticelli. Entro il 2023 l’obiettivo dell’amministrazione è di riconsegnarlo ufficialmente alla città. L’altro complicato intervento è quello relativo a corso Trento e Trieste. Un intervento programmato in più fasi che dopo aver visto interessata piazza Santa Maria Intervineas ora sta piano piano risalendo verso piazza Simonetti. I lavori non riguarderanno solo il manto stradale ma anche il rifacimento delle condutture idriche, del metano e i collegamento della fibra ottica. I marciapiedi saranno in travertino e la nuova illuminazione prevede pali artistici.