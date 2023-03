Ponte di San Filippo Il sindaco: "Capisco i disagi, ora vi spiego com’è andata"

I prossimi mesi dovrebbero essere decisivi per riconsegnare alla città uno snodo cruciale come il ponte di San Filippo. Nella giornata di ieri è stato il sindaco Marco Fioravanti a fare il punto della situazione sullo stato dei lavori di via Tevere. "Sono consapevole dei disagi che stiamo creando alla cittadinanza con i lavori sul ponte di San Filippo e mi dispiace moltissimo – commenta il primo cittadino –. Però questo era un intervento assolutamente da fare, in quella curva ci sono stati molti incidenti, alcuni anche mortali. Abbiamo fatto la gara per i lavori, la ditta che ha vinto ha poi rinunciato all’appalto pagando una penale. Di conseguenza noi, nel rispetto della legge, abbiamo dovuto rifare la gara. Per questo motivo siamo arrivati a ridosso della riapertura delle scuole a settembre 2022. L’impresa che ha vinto la seconda gara ha iniziato lo sbancamento della collina per 6 metri e poi abbiamo dovuto portare avanti purtroppo ben 17 espropri. Dopo lo sbancamento è stata rimossa la terra ed eretto il muro di ritenuta dove ora si stanno posizionando le reti. Per rendere la curva più sicura rispetto a prima si sta creando un nuovo impalcato con l’allestimento di pile e pilastri. A seguire ci saranno le prove di carico e strutturali. A quel punto ci avvieremo verso la fine del cantiere. Cerchiamo di stimolare giornalmente l’impresa perché intendiamo aprire questa arteria fondamentale il prima possibile".

Nel frattempo l’Arengo ha provveduto a terminare la riqualificazione della zona dell’ex mercato di Borgo Chiaro con la realizzazione di posti auto e giochi per bambini. Un intervento avvenuto nella zona adiacente al ponte di Santa Chiara. Il restyling ha visto l’abbattimento del vecchio fabbricato che ha permesso di ricavare 44 posti auto: 18 destinati alla sosta libera con disco orario; 26 a pagamento con la possibilità per i residenti di Campo Parignano di parcheggiare liberamente. Nei giorni scorsi sono stati conclusi anche i lavori previsti nel quartiere Tofare. Qui sono stati sistemati i marciapiedi. Inoltre si è realizzato un nuovo manto stradale nell’area tra via Cagliari e via Sassari. Sono state allestite anche nuove aree verdi con piante, cespugli e arbusti, mentre per quelle già esistenti ha avuto luogo la classica manutenzione di routine. Nell’incrocio tra via Cagliari e via Caprera si sta ultimando una rotatoria che garantirà una viabilità più sicura anche in considerazione della presenza dell’asilo nido comunale. Infine avanzano i lavori di corso Trento e Trieste nonché quelli relativi alla pista ciclabile di corso Vittorio dove è stata ultimata la fresatura del fondo stradale.

Massimiliano Mariotti