Ponte di Tasso chiuso, scattano i vandalismi

Il ponte di Tasso resta chiuso. Il manufatto di epoca medievale che si staglia sopra le acque cristalline del fiume Castellano è ‘off limits’ da parecchio. I residenti della zona, che sta al confine con la frazione di Castel Trosino, nonché i tanti ascolani che amano trascorrere il proprio tempo lungo le sponde del Castellano, hanno chiesto al Comune di intervenire, ma ancora non ci sono state risposte concrete. Non sono mancati, di conseguenza, gli atti vandalici, visto che alcune persone hanno cercato di passare lo stesso, nonostante la chiusura del ponte. Qualcuno scavalca, altri hanno provato a dare fuoco al cartello che segnala l’impercorribilità del tratto. Nel frattempo, in attesa che il Comune possa far qualcosa, il soccorso alpino ne ha approfittato per svolgere un’esercitazione. Questa si è svolta sabato, proprio al ponte di Tasso. L’addestramento prevedeva il recupero di una persona infortunata a seguito della caduta dalla scarpata. Le operazioni di salvataggio hanno simulato la realizzazione di una teleferica, attraverso la quale recuperare la persona e trasportarla fino al luogo in cui era presente l’ambulanza. Un’esercitazione molto importante, dunque, quella che ha visto protagonisti gli uomini del soccorso alpino, anche perché simili incidenti si sono spesso verificati realmente proprio in quella zona e non escluso che, vista la pericolosità dell’area, possano accadere di nuovo.

Matteo Porfiri