Ascoli, il ponte di San Filippo riapre: odissea finita dopo quasi un anno

Ascoli Piceno, 5 giugno 2023 – Il ponte di San Filippo ad Ascoli riapre finalmente al traffico dopo tanti mesi travagliati. Allo scoccare del mezzogiorno di oggi la viabilità sarà ripristinata in uno degli snodi nevralgici della città. Nella giornata di ieri è stato il sindaco, Marco Fioravanti, ad annunciare la fine dei lavori che hanno riguardato la via principale che consente di collegare il quartiere di Porta Maggiore a Monticelli. Un intervento complesso capace di riservare anche qualche complicazione di troppo, ma orami giunto al traguardo dopo tanta attesa. Nell’occasione, oltre ad una folta rappresentanza dell’Arengo, saranno presenti anche gli alunni della scuola don Giussani e quelli della secondaria di via Sardegna.

Un momento simbolico per segnare, dai due lati opposti del ponte, il ricongiungimento tra le classi quinte del primo plesso con quelle dell’altro. I lavori iniziarono ufficialmente nel settembre 2022, a ridosso della riapertura delle scuole, dopo che il comune di Ascoli era stato costretto ad allestire una nuova gara d’appalto a seguito della rinuncia della prima ditta che si era aggiudicata i lavori.

Da lì in poi si è dovuti affrontare lo sbancamento di sei metri della collina adiacente che aveva prodotto un ritardo per consentire ai proprietari dei terreni presenti di firmare la documentazione necessaria per l’esproprio che avrebbe poi dato il via libera per la prosecuzione dell’intervento. Dopodiché si è provveduto ad allestire i pilastri con il nuovo impalcato che ha preceduto le classiche prove di carico e quelle strutturali previste nella fase finale del cantiere, quotidianamente monitorato dall’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli. Il nuovo ponte di San Filippo vedrà allargata anche la carreggiata per l’allestimento della corsia di 2,5 metri dove è stato inserito il percorso ciclopedonale bidirezionale che si ricongiungerà con quello che attraversa quasi tutta la città per poi svilupparsi verso Monticelli e fino a Campolungo. In tutto questo chiaramente non sono mancati svariati disagi.

«Evito di commentare sulla tempistica dei lavori – sostiene il consigliere Francesco Ameli del Pd –, avevamo chiesto di farli in periodi non scolastici ma hanno fatto il contrario. Avevamo chiesto certezza sui tempi ed il sindaco ci ha preso in giro in consiglio comunale. Senza polemica, ma eviterei di strumentalizzare i ragazzi delle nostre scuole per manifestazioni propagandistiche che, invece, meritano solo di tornare nella loro scuola, nel loro quartiere".