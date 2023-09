Ponte sul Tesino, attesa cantiere. Si parte col taglio della vegetazione

Sotto il ponte sul torrente Tesino del lungomare di Grottammare è in corso il taglio della fitta vegetazione, lavori propedeutici per l’apertura del cantiere per la messa in sicurezza della struttura da anni monitorata, poiché necessita di una manutenzione straordinaria. Il personale della cooperativa CoopLaga sta procedendo al taglio dei canneti, degli arbusti e di altra vegetazione per consentire alla ditta appaltatrice, la G.E.V. Evolution srl di Martirano Lombardo, di installare il cantiere. Si tratta di un’attività importante che ha un importo di 458.876,78 euro (comprensivi di oneri e iva). Il valore delle opere rientra in un quadro economico complessivo di 683.506,22 euro che sarà sostenuto per 600.000 euro con i fondi del Pnrr -NextGenerationEU. Ricordiamo, quando reso noto a suo tempo, che si tratta di un viadotto realizzato in calcestruzzo armato a 7 campate con selle Gerber, lungo 140 metri ed alto 5-6 metri dal greto del torrente. Fu realizzato negli anni 1960-61 e collaudato nel 1962. L’intervento servirà a migliorare la portanza in fondazione, secondo il progetto redatto dall’ingegner Fabio Carminucci, approvato a fine 2022. In particolare, si agirà principalmente sui piloni di sostegno e sugli intradossi della struttura, procedendo con il consolidamento delle ghiaie poco addensate sotto gli zatteroni di fondazione delle pile; il ripristino delle superfici ammalorate degli zatteroni, delle pile e delle travi e traversi; degli apparecchi di appoggio e della resistenza originaria a taglio e a flessione nelle travi in quattro delle sette campate. Si tratta del secondo intervento realizzato sul ponte, dopo la chiusura cautelativa disposta nel 2017 dai Vigili del fuoco per valutarne la sicurezza, a seguito della quale si resero necessarie misure di manutenzione straordinaria e la limitazione del carico veicolare.

Marcello Iezzi