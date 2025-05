Ponte sul Tronto. Lavori entro un anno, sopralluogo al cantiere: "In arrivo due rotatorie"

Uno tra i cantieri più importanti della città sta davvero per prendere il via. Si tratta della realizzazione del nuovo ponte sul Tronto, che collegherà Monticelli alla zona Castagneti. L’ultimazione dell’intervento è prevista per i primi mesi del 2026, per un costo complessivo di 6,4 milioni di euro. Sulla carta, infatti, il viadotto dovrà concludersi entro massimo 452 giorni, ovvero un anno e tre mesi: tempistica, questa, che consentirebbe di rispettare appieno il cronoprogramma inizialmente stabilito.

Martedì c’è stato il sopralluogo, in via del Commercio, da parte dell’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli, che ha visionato il progetto e discusso dei lavori sia insieme ai progettisti che con il sindaco Marco Fioravanti. "Ringrazio Baldelli, che è venuto in città proprio per capire come si svolgerà l’intervento – spiega Fioravanti, che ha parlato del progetto durante l’ultimo consiglio comunale -. Come primo passo stiamo progettando le due rotatorie che verranno realizzate: una lungo la circonvallazione, dallo stadio verso Monticelli, e l’altra nell’ex area camper di via Piceno Aprutina. Lì, d’altronde, ci sarà da abbassare il sottopasso della ferrovia. Insomma, c’è tanto da fare e dico grazie all’assessore regionale per l’interesse mostrato".

Il cantiere prevede la chiusura, in alcuni momenti, di almeno una delle due corsie dello stesso sottopasso di via del Commercio per diversi mesi: decisione, questa, che aveva fatto storcere il naso ai commercianti di quella zona, che più volte però hanno incontrato lo stesso sindaco per cercare, insieme, una soluzione alternativa. "Abbiamo incontrato più volte i commercianti di via Piceno Aprutina e via del Commercio – prosegue Fioravanti -. Purtroppo, ci sarà un momento in cui dovremo chiudere la strada o alleggerire il traffico, aprendo solo in un senso di marcia. Dobbiamo, infatti, abbassare la quota e poi potremo lavorare anche sulle due rotatorie. In realtà, abbiamo dato il mandato per progettarle: una in via Tevere, a Monticelli, e una proprio a ridosso di via Piceno Aprutina, appunto. Allungheremo il sottopasso e il cavalcavia sotto la ferrovia andrà ad uscire verso il piazzale. Il nuovo sottopasso sarà più basso".

I lavori prenderanno il via prima possibile, probabilmente già prima dell’estate, proprio per fare in modo che tutto possa essere completato entro i primi mesi del 2026.

Matteo Porfiri