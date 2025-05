"Ponte sul Tronto opera tardiva, l’Adriatica è rimasta indietro"

La realizzazione di un nuovo ponte ferroviario sul fiume Tronto, tra i Comuni di San Benedetto e Martinsicuro, rientra nei lavori di sistemazione dell’alveo del fiume. L’intervento, pensato per sostituire l’attuale struttura, ha un valore tecnico indiscutibile, ma per alcuni rappresenta un’occasione arrivata con clamoroso ritardo.

Tra le voci più critiche, quella di Nazzareno Straccia, tra i promotori storici del Comitato Ferrovia Salaria, che definisce l’opera "necessaria, da lungo tempo", ma legata a una visione datata. Secondo Straccia, l’intervento consentirà finalmente l’eliminazione dei piloni centrali del vecchio ponte, ma arriva in un contesto in cui l’Italia avrebbe dovuto già compiere scelte infrastrutturali più ambiziose. "Almeno dà un segno che l’Italia, sia pur lentamente, molto ma molto lentamente, sa innovarsi", ha commentato.

La lentezza nell’adeguamento delle infrastrutture è, secondo Straccia, il simbolo di un Paese che non ha colto per tempo la sfida dell’alta velocità, lasciando indietro il versante adriatico. "Opera tardiva purtroppo, quando sarà fatta, perché concepita da gente che non si è accorta che nel frattempo è arrivata l’alta velocità", ha aggiunto. La sua è una critica severa a chi ha preferito puntare solo su interventi di velocizzazione della linea adriatica esistente, vecchia di 150 anni, incapace di reggere il confronto con quella tirrenica.

Una scelta che, secondo Straccia, ha causato gravi squilibri: "Si è pensato a velocizzare l’attuale linea ferroviaria adriatica che viaggia a velocità dimezzata rispetto a quella tirrenica E così facendo si è creato un’Italia a due velocità e minato alla base l’economia adriatica". Ma l’analisi non si ferma alla ferrovia. Straccia punta il dito anche contro gli interventi sulla viabilità stradale, attaccando frontalmente il piano autostradale presentato lo scorso anno dalla Regione, proprio a San Benedetto, definendolo un "pasticciatissimo mini arretramento dell’A14".

Il riferimento è a un piano di arretramento dell’autostrada considerato parziale e inefficace, che non affronta le reali necessità del territorio. Nonostante tutto, Straccia vede nella consapevolezza della comunità locale un punto di forza crescente: "Per fortuna la comunità si è accorta di tutto questo e spero che sempre più capisca la necessità di un arretramento integrale sia ferroviario che autostradale".

Emidio Lattanzi