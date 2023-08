Ponte sull’Albula, asfalti e fognature: il programma dell’amministrazione

A parte le strutture scolastiche, sono molte le opere che l’ente rivierasco ha intenzione di far partire nei primissimi giorni d’autunno: a settembre, salvo imprevisti, dovrebbe partire il cantiere per la messa in sicurezza del ponte sulla foce dell’Albula: l’infrastruttura di via Trieste infatti risulta da anni ammalorata per l’uso, e per ristrutturarla l’amministrazione ha dovuto stanziare una somma superiore a 1,6 milioni. Nello stesso frame temporale dovrebbe partire anche l’ultima tranche di urbanizzazione dell’Agraria, vale a dire il completamento di via La Malfa, per un valore di 480mila euro. Una somma simile, ovvero 450mila euro, servirà a finanziare il nuovo piano asfalti: per i prossimi giorni è attesa la lista definitiva delle strade da riqualificare, a cui sicuramente si aggiungeranno via Monte San Michele, Contrada Sgariglia, via Mare, via Gino Moretti da via Piemonte a via Balilla e via Galilei nel tratto che va da via Montebello a via Solferino. Via Mare, in particolare, beneficerà di un intervento più approfondito, dato che per rifare la carreggiata sarà necessario isolare la falda idrica sottostante, da sempre fonte di infiltrazioni. In ultimo, il comune inizierà a realizzare i sottoservizi del quartiere Marina di Sotto, al di sopra dei quali sorgerà la futura piazza San Pio X: questi costeranno circa 690mila euro.