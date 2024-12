Ponte sull'Albula: lavori in corso per la Tirreno Adriatico, corsia ovest pronta entro marzo

La corsia Ovest del ponte sull’Albula dovrà essere sgomberata dal cantiere entro marzo. Altrimenti non potrà passare la Tirreno Adriatico. Ed è anche per questo motivo che i lavori in corso stanno proseguendo a ritmo serrato. L’intervento riguarda attualmente la corsia ovest del ponte, ma la data di marzo 2024 è un obiettivo imprescindibile: in quel mese è infatti previsto il passaggio dei ciclisi di una delle più importanti competizioni ciclistiche a livello internazionale. Per questa ragione, è fondamentale che la corsia in questione venga liberata e resa nuovamente percorribile entro quel termine. Ottimista a riguardo è il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Tonino Capriotti. "Non credo che possano esserci problemi per riaprire per il passaggio della tappa della gara ciclistica – afferma Capriotti –. Il cantiere è attivo quotidianamente e l’intervento sta procedendo spedito". Una volta conclusa la messa in sicurezza della corsia ovest, i lavori si sposteranno sulla corsia est. Tuttavia, se le due fasi dovessero sovrapporsi al passaggio della competizione, non si prevede alcun impatto significativo. I ciclisti, infatti, transiteranno esclusivamente sul versante occidentale del ponte, dove i lavori saranno stati già ultimati. Questo cantiere fa parte di un ampio progetto di messa in sicurezza del ponte sull’Albula, iniziato a gennaio 2024. Gli interventi principali riguardano la rimozione delle parti deteriorate, la sostituzione delle armature in acciaio compromesse, l’applicazione di lamine e fasciature in fibra di carbonio, l’impermeabilizzazione del viadotto, la rimodulazione del sistema di scarico delle acque e il rifacimento del manto stradale. "Stiamo parlando di un importante intervento di riqualificazione e messa in sicurezza – spiega Capriotti –. Il problema maggiore che ha reso necessario tutto questo è legato alla staticità della struttura. Con questo cantiere, però, tutto viene riportato in condizioni ottimali". L’attenzione non si ferma al ponte: nella stessa area si sta procedendo con l’installazione di nuove balaustre che circondano la pineta adiacente al tratto di lungomare interessato. L’obiettivo è avere tutto pronto e in perfetta sicurezza entro l’estate. "Per l’estate – aggiunge Capriotti – tutto dovrebbe essere finito, pronto e messo in perfetta sicurezza". Parallelamente, il vicesindaco sta coordinando, attraverso gli uffici competenti, un altro importante intervento: la riqualificazione dell’ultimo tratto del lungomare. "La ditta è stata trovata e, se tutto va bene, l’intervento partirà a gennaio – conferma Capriotti –. Naturalmente non terminerà per l’estate, ma faremo una pausa durante la stagione estiva e riprenderemo i lavori successivamente".

Emidio Lattanzi