Ponte sull’Ancaranese Arriva una nuova chiusura

Nuova chiusura per il ponte Ancaranase. La Provincia di Ascoli ha infatti disposto un’ordinanza per l’interruzione temporanea al transito sulla strada provinciale 3 Ancaranese in corrispondenza del ponte in muratura di attraversamento del fiume Tronto (tratto di competenza della Provincia di Ascoli). La misura rimarrà in vigore, da lunedì 10 a venerdì 15 luglio. Il provvedimento del Servizio Viabilità della Provincia di Ascoli è stato adottato su richiesta della Provincia di Teramo che ha emesso la stessa ordinanza per il tratto di propria pertinenza e sarà in vigore dalle 21 di lunedì 10 luglio alle 7 di martedì 11; dalle 21 di martedì alle 7 di mercoledì 12; dalle 21 di mercoledì alle 7 di giovedì 13 e, infine, dalle 21 di giovedì alle 7 di venerdì 14 luglio.

La chiusura si rende necessaria al fine di consentire alla ditta incaricata di svolgere specifiche attività di monitoraggio dell’infrastruttura nell’ambito delle azioni propedeutiche a lavori di manutenzione straordinaria dell’opera. La segnaletica di cantiere sarà gestita da personale dell’apposita ditta incaricata. La Provincia, attraverso una nota, si è scusata "con gli utenti della strada per possibili disagi che saranno comunque limitati alle giornate interessate e attenuate dalla fascia oraria caratterizzata dal minor flusso di percorrenza".