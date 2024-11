Ponte sull’Ancaranese, caso infinito. I tecnici ora smentiscono i dati

Il ponte sull’Ancaranese è stato chiuso per motivi di sicurezza, i tecnici incaricati dal Comune di Castel di Lama raccontano un’altra storia. Il ponte in muratura è stato chiuso l’8 agosto scorso per motivi di sicurezza e i successivi controlli hanno confermato che è a rischio cedimenti senza preavviso, tanto che continua a muoversi anche senza alcun carico. Una versione che ha determinato la chiusura al traffico, con conseguenti disagi, in quanto l’accesso dall’Abruzzo alle Marche, è stato interrotto. Una versione che comunque non ha mai convinto il sindaco di Castel di Lama, Mauro Bochicchio, che di professione fa l’ingegnere e che ha cominciato ad interessarsi del problema, anche alla luce del fatto che questo provvedimento è risultato un colpo durissimo al territorio e alla sua economia. La vicenda è stata al centro del consiglio comunale aperto, che si è tenuto mercoledì sera, a Castel di Lama, dopo l’interrogazione del consigliere di opposizione Tiziano Oddi, durante la seduta sono intervenuti anche il presidente della Provincia Sergio Loggi e l’assessore provinciale alla viabilità Daniele Tonelli. I tecnici, il geologo Clementi Folchi Vici e il geometra Gianni Antolini, hanno effettuato i lavori a titolo gratuito, hanno spiegato le fasi degli studi eseguiti sulla struttura ed hanno sottolineato che esistono delle contraddizione. Il consiglio comunale di Castel di Lama a termine della seduta, ha chiesto all’unanimità, alla Provincia di Teramo di riveder tutto il lavoro svolto che ha portato alla chiusura e di controllare anche il lavoro presentato dai tecnici di Castell di Lama con l’ausilio del sindaco. L’obiettivo è quello di valutare se c’è qualcosa di sbagliato. Durante la seduta infatti i tecnici hanno dimostrato che i rilievi delle elettro livelle e il monitoraggio topografici svolti, sembrerebbero dire che nulla sia cambiato rispetto a quando il ponte era aperto.

Il presidente Loggi nel suo intervento ha dichiarato: "Il presidente è qui tra voi e vi assicura che nessuno dorme. Stiamo seguendo tutti i passaggi e rispettando i tempi. Le responsabilità, soprattutto quando parliamo di viabilità, sono tante, abbiamo 930 chilometri di strada devastate".

Maria Grazia Lappa