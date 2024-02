Ponte tra San Benedetto e Martinsicuro: via alla gara

Al via la gara per il ponte ciclopedonale sul fiume Tronto, un’opera da 3,5 milioni di euro che unirà San Benedetto e Martinsicuro. Nella sponda sinistra, si estende la Riserva Naturale Regionale della Sentina, mentre in quella destra sono presenti aree agricole e sporadici insediamenti urbani. Il progetto è ispirato alle migliori soluzioni ingegneristiche del settore, per un’opera che sarà, oltre che funzionale, anche una vera e propria ‘terrazza’ affacciata sul mare, realizzata in base ai principi legati alla sostenibilità ambientale in sintonia con le esigenze di sviluppo economico e sociale dei territori. La struttura del ponte sarà in acciaio verniciato a guscio, si appoggerà su quattro pile in calcestruzzo e non avrà parti trasparenti, nel rispetto e la salvaguardia degli uccelli che si trovano nella Riserva. La stessa pavimentazione sarà costituita da doghe di legno trattato, proveniente da piantagioni

certificate, mentre la pavimentazione dei tratti dedicati alle bici sarà in terra stabilizzata, soluzione basata su una tecnologia ecosostenibile. Infine, per la fondazione delle rampe della ciclovia, si utilizzeranno materiali provenienti dai lavori di riprofilatura golenale, necessari per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica del fiume. Il presidente Acquaroli e l’assessore Baldelli: "Opera attesa da tempo, sarà un’infrastruttura ‘green’"