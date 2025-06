Ponterotto e degrado, si pensa a un dormitorio

Ponterotto e degrado nei dintorni della Caritas, dove negli ultimi giorni sono stati visti dei senzatetto circolare e dormire dalle parti della ‘borgata’, cioè della zona che gravita attorno a via Madonna della Pietà. Persone che non hanno niente, e che però hanno adottato comportamenti certamente poco consoni alla civile convivenza, ad esempio portando materassi nella vicina piazza della Libertà e facendo bisogni a cielo aperto.

Protesta che è stata intercettata da Lorenzo Marinangeli, il quale due giorni fa ha esposto la questione in Prefettura, e poi ha depositato un’interpellanza – che verrà discussa nel consiglio di giovedì 26 giugno – e richiesto la convocazione di una commissione sicurezza. Insomma, un clima arroventato nel quartiere, e l’amministrazione comunale, per questo, ha deciso di cercare soluzioni: è di ieri mattina l’incontro in comune al quale hanno partecipato, fra gli altri, l’assessore al sociale Andrea Sanguigni e il vescovo Gianpiero Palmieri.

Peraltro ieri sera si è anche tenuta un’assemblea di quartiere, e Sanguigni in questi giorni si è detto disponibile ad incontrare il gruppo di residenti in protesta. Come si potrebbe risolvere la questione? L’idea, al civico 124 di Viale De Gasperi, sarebbe di realizzare un dormitorio, non in zona Ponterotto, magari in collaborazione con la Diocesi. Il punto, infatti, è che al momento il comune non avrebbe spazi da mettere a disposizione.