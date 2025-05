Ponterotto e Paese Alto, cambia la viabilità

Cambiano i sensi di marcia, cambiano – in parte – le tratte dei mezzi pubblici. È quanto sta per accadere al Paese Alto e al Ponterotto, i cui cittadini si sono riuniti due sere fa in un’assemblea pubblica di quartiere, alla quale ha partecipato anche l’assessore alla viabilità Lorenzo Vesperini. Cosa c’è di nuovo? Per i due quartieri settentrionali è stata illustrata una proposta di ‘riforma’ di viabilità. Con il nuovo assetto, via Graf diventerebbe strada a senso unico in direzione ovest. La porzione di via Fusinato e di via Petrarca a nord dell’incrocio con via Graf diverrebbe a senso unico in direzione nord, mentre quella a sud in direzione sud. Al contrario, la parte di via Murri a nord di via Graf assumerebbe il senso unico in direzione sud e quella a sud della suddetta strada, invece, in direzione nord. Via Mancini resterebbe a doppio senso nella porzione a nord dell’incrocio con via Graf, mentre assumerebbe il senso unico in direzione sud nella parte a sud di via Graf. Uno degli aspetti più interessanti di questa modifica riguarda via Gemito, che diventerebbe a senso unico in direzione ovest. Con il restringimento della carreggiata, quindi, il comune otterrebbe spazio per realizzare una quarantina di parcheggi a nord del campo sportivo ‘La Rocca’, che quindi diventerebbero circa 80. Non è tutto. Via Maroncelli acquisterebbe il senso unico in direzione nord, mentre via Martiri di Belfiore in direzione sud.

Il tutto non è ancora stato deciso in via definitiva e d’altronde per approvarlo saranno necessari ulteriori passaggi tecnici e burocratici: l’idea alla base della riforma viaria è di canalizzare in maniera più funzionale il traffico del Paese Alto, generando spazi che oggi vengono poco utilizzati. Come, ad esempio, via Gemito: a parte i parcheggi, infatti, l’eliminazione di un senso di marcia consentirebbe il passaggio di una nuova tratta degli autobus. Un mezzo che collegherebbe, con cadenza di 30 minuti, la stazione centrale alle diverse fermate del Paese Alto e del Ponterotto. In particolare questo autobus partirebbe dallo scalo ferroviario e proseguirebbe lungo via Roma, si immetterebbe sulla Statale 16 e poi in via Graf, proseguirebbe lungo via Marinuccia, via Gemito (dove verrebbe realizzata una nuova pensilina) poi via dei Fenici – costeggiando il civico cimitero – via Conquiste, via Madonna della Pietà, poi la zona di confine con Acquaviva, la cosiddetta ‘zona dei Papi’, l’ospedale e di nuovo la stazione. "Confido nella collaborazione di tutti – ha detto Vesperini – insieme potremo raggiungere importanti obiettivi a beneficio della collettività".

Giuseppe Di Marco