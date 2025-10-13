"Ponterotto, il problema non è la Caritas"

"Caritas non è il problema. Caritas è un anello di una situazione che per molti è un problema. Il problema del decoro che molti lamentano parlando di decoro. La Caritas è un anello del problema. Ma quell’anello è insostituibile perché è un anello della soluzione del problema. E se Caritas chiudesse i suoi spazi di accoglienza il problema non è che si risolverebbe, anzi finirebbe per moltiplicarsi". Da queste parole del vescovo Gianpiero Palmieri nasce una riflessione che va oltre il caso di Ponterotto, il quartiere di San Benedetto dove la presenza della Caritas ha generato negli ultimi tempi più di una tensione.

I residenti lamentano le intemperanze di alcune persone che si rivolgono alla struttura, in particolare senzatetto che si ubriacano o creano disordine. Ma il vescovo invita la città a uno sguardo più largo, a capire che chi aiuta non può essere scambiato per la causa del disagio. Le parole di Palmieri suonano come un monito civile e morale. "Caritas non è il problema", ha ribadito, ricordando che l’accoglienza non cancella il disagio, ma lo accompagna verso una possibilità di riscatto. L’errore, spiega, è pensare che chiudere i centri significhi risolvere i problemi. Sarebbe, al contrario, moltiplicarli. Nel suo intervento, il vescovo vuol sottolineare il lavoro di chi opera ogni giorno nella struttura. "Cito il direttore della Caritas don Gianni Croci e il presidente della Fondazione Fernando Palestini: un ringraziamento va a loro ma a tutti i parrocchiani, ai volontari della diocesi, le associazioni ma anche ai laici che ogni giorno nella nostra città si danno da fare per aiutare gli ultimi in silenzio senza farsi troppa pubblicità". È un riconoscimento a quella parte di città che non parla, ma agisce. Che non cerca visibilità, ma costruisce relazioni. Che tiene insieme, nel tessuto urbano e umano, il senso stesso di comunità. Palmieri ha voluto ricordare che la Caritas non è solo una struttura, ma una presenza viva della Chiesa e della città. "Caritas è la Chiesa, è la diocesi. E il riconoscimento che ci hanno dato. il Gran Pavese, è il riconoscimento del lavoro che da sempre la comunità cristiana fa al servizio delle persone più fragili e più vulnerabili e che cerca di reinventare in maniera creativa adatta al tempo, al luogo e alle persone vulnerabili con cui entra in contatto mettendo al servizio delle persone la disponibilità di altre perché gioca soprattutto sul volontariato che nel nostro Paese è una cosa seria perché ha un’anima molteplice, sia cristiana che laica".

Emidio Lattanzi