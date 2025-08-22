Ponterotto, Pezzuoli: "Disordini anche altrove"

Caso Ponterotto, il clima resta arroventato. Prosegue il batti e ribatti a distanza fra Sergio Pezzuoli e Lorenzo Marinangeli, assestatisi su posizioni differenti per trovare soluzioni al problema. La questione, che vede al centro la presenza di senzatetto nel quartiere, è ben nota e continua a rivelare propaggini, visto lo sgombero di bivacchi avvenuto due giorni fa tra via Manara e l’alveo dell’Albula. "Riflettere prima di commentare è sempre utile ed evita brutte figure – dice l’ex presidente di comitato – Una risposta di pacata chiarezza può essere molto più efficace dell’affrettata improvvisazione e parlare a sproposito. È un suggerimento disinteressato al consigliere Marinangeli, che evidentemente si attribuisce meriti che nessuno, a quanto pare, gli riconosce, visti gli scarsi risultati". Nel sottolineare di essere cresciuto al Ponterotto, Pezzuoli rammenta "che l’unico punto di aggregazione nella zona, la ex scuola, è frutto di un impegno collettivo – prosegue – insieme abbiamo affrontato le difficoltà di una battaglia nei confronti dell’allora amministrazione che voleva venderla. Sono sempre stato in prima fila da semplice cittadino e nei diversi ruoli che ho ricoperto. Non ho citato il partito di appartenenza perché il mio unico interesse è sollecitare a risolvere i problemi della zona".

L’ex consigliere dem dichiara che Marinangeli, "molto attento nell’osservare la mia assenza alle riunioni (il mio lavoro mi impegna quasi tutte le sere), non si è accorto che la mia prima denuncia sui disordini nella zona e sul forte malessere dei residenti l’ho espressa già nel mese di marzo e pubblicata sulla stampa locale". Pezzuoli mette in chiaro che la questione della sicurezza riguarda tutta la riviera – come dimostrano i fatti di alcuni giorni fa – e non solo il quartiere cerniera che da qualche mese è finito sotto i riflettori: "Registriamo disordini anche violenti in tutta la città – dice - Ho sempre affrontato il problema senza perseguitare qualcuno ma rivolgendomi alle istituzioni preposte per cercare di risolvere una situazione complessa; gli ultimi fatti di cronaca di ferragosto a nord del Ballarin, che ha visto coinvolti decine di ragazzi tra alcool, droghe e pare anche atti di violenza, dovrebbero indurci a meno semplificazioni e banalità. Questa – conclude - è l’ultima volta che rispondo a provocazioni faziose e strumentali che mi coinvolgono". La sensazione, comunque, è che le politiche abitative del comune e dell’Ambito sociale debbano essere implementate per far fronte a quanto sta accadendo.

Giuseppe Di Marco