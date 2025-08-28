Ponterotto, rivoluzione per le linee degli autobus

Rivoluzione alle tratte degli autobus nei quartieri nord della riviera: due giorni fa la giunta comunale ha approvato una modifica delle linee 3 e 5 – ancora non entrata in vigore – per migliorare offrire un miglior servizio al Ponterotto. Migliorie fortemente volute dall’assessore Lorenzo Vesperini e dal consigliere Stefano Gaetani. Come riporta il documento appena approvato, la Start ha avanzato la proposta di cambiare il percorso delle due tratte urbane in questione, in modo da estendere la copertura del servizio a nuove aree, evidenziando che il programma di esercizio per le nuove linee prevede un incremento di oltre 41mila chilometri annui, senza oneri aggiuntivi per l’ente.

Più nel dettaglio la linea 3 effettuerebbe 12 corse giornaliere con frequenza oraria, approssimativamente dalle 8.20 alle 19.20. Partirebbe dalla stazione centrale e passerebbe poi per via Calatafimi, Marsala, Tommaseo, Foscolo, D’Azeglio, Pascoli, Carducci, piazza Carducci, piazza San Filippo Neri, via Ferri, Manzoni, San Martino, piazza Garibaldi, ancora per la stazione centrale, quindi via Roma, Graf, Mancini, Bernini, Gemito, via dei Fenici, Conquiste, poi presso il cimitero, in via Madonna della Pietà, via Manara, Montagna dei Fiori, Buonarroti, Sisto V, per la strada provinciale Acquavivense, via Manara, via Ponterotto, Conquiste, ancora al cimitero, via Traini, via Manara, piazza Nardone, via Pizzi e infine ritorno alla stazione centrale.

Ben più complessa la questione della linea 5, che in buona sostanza toccherà Porto d’Ascoli, viale dello Sport, la zona di viale De Gasperi nei pressi della sede comunale, la stazione ferroviaria centrale e ancora via Manara, il cimitero e il quartiere Ponterotto. Anche in questo caso verrebbero impostate 12 corse con cadenza oraria.

"Con questa misura l’amministrazione ha voluto migliorare il collegamento fra il quartiere Ponterotto, l’ospedale e il centro cittadino – spiega Gaetani – soprattutto per quel che riguarda la ‘zona dei papi’, che per anni è rimasta senza un’adeguata connessione con le altre parti della città". Ma i cambiamenti tra Ponterotto e Paese Alto non sono finiti. Oltre alla recente instaurazione del senso unico in via Conquiste, nei prossimi mesi la stessa misura dovrebbe toccare via Gemito. Con questa riforma si acquisirebbe dello spazio da adibire a parcheggio pubblico: se ne ricaverebbero, a tal proposito, una quarantina. Sul tema, comunque, l’amministrazione non ha ancora adottato alcuna decisione ufficiale.

Giuseppe Di Marco